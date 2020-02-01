Губернатор Самарской области обратится к жителям региона
Дмитрий Азаров выступит с ежегодным Посланием
Фото: Архив "КП"
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области в 14:00 обратится с ежегодным Посланием к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обращение пройдет в конференц-зале правительства Самарской области.
Увидеть Послание губернатора Самарской области в прямом эфире можно будет на сайте регионального правительства samregion.ru, телеканале «Россия-24. Самара» и на официальной странице Самарской области ВК.
ИСТОЧНИК KP.RU