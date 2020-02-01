2020-02-01T16:57:28+03:00
Общество

Депутат Госдумы поддержал сельчан Самарской области, которые хотят отремонтировать мемориальный комплекс

Евгений Серпер в рамках региональной недели посетил с рабочим визитом Хворостянский и Безенчукский районы
Геннадий ВЕТРОВ
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Депутат Госдумы Евгений Серпер в рамках региональной недели посетил с рабочим визитом Хворостянский и Безенчукский районы региона. Так, парламентарий поддержал одно из обращений накануне 75-летия Великой Победы, которое касается содействия в капремонте мемориального комплекса в селе Михайло-Лебяжье.

Представители спортивной общественности села Новокуровка попросили содействия в строительстве универсальной спортивной площадки. Другой социальной значимый вопрос касался помощи в ремонте жилья для семьи с семью детьми. Все вопросы депутат взял под свой личный контроль. Всего в приеме граждан приняло участие более 20 человек.

Евгений Серпер поздравил хворостянцев с 85-летием района. Обсуждая послание президента и реализации нацпроектов, депутат остановился на проблемах, среди которых необходимость ремонта некоторых дорог и возобновление строительства образовательного центра.

В селе Ольгино Безенчукского района депутат ознакомился с работой крупнейшего в Поволжье производителя овощей – группы компаний «Самарские овощи». Там находится одна из трех производственных баз предприятия. Складские помещения овощехранилищ позволяют единовременно хранить до 120 тыс. тонн продукции, а мощности распределительного центра – отгружать до 700 тонн продукции ежедневно.

В центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Евгений Серпер увидел, какие созданы условия, которые помогают детям раскрыть свои таланты. Здесь постоянно проводятся не только уроки информатики, технологии и ОБЖ, но и различные внеклассные мероприятия для обучающихся, воспитанников и их родителей. Например, шахматные марафоны и военно-патриотические мероприятия юнармейского отряда «Пламя»..

По итогам встречи с ольгинцами принято решение организовать отдельную встречу жителей села с ответственными руководителями профильных организаций и компаний, чтобы была возможность решить проблемы и получить ответы на имеющиеся вопросы напрямую от поставщиков услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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