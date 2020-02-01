Есть погибший: в страшном ДТП под Самарой BMW врезался в грузовик
В субботу, 1 февраля, в Кинельском районе произошла автокатастрофа, которая унесла жизнь водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.
По данным полиции, на 74 км трассы Самара - Бугуруслан водитель BMW выехал на встречную полосу движения, видимо, для совершения обгона. Мужчина не рассчитал свои возможности и дорожную обстановку, после чего столкнулся с грузовым автомобилем.
В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте до приезда медиков. Два ребенка 6 и 10 были госпитализированы.
Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU