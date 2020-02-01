2020-02-01T17:10:56+03:00
Происшествия

Есть погибший: в страшном ДТП под Самарой BMW врезался в грузовик

Пострадали дети
Кирилл КАРИМОВ
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Подробности инцидента уточняются, пояснили в полицииПодробности инцидента уточняются, пояснили в полицииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В субботу, 1 февраля, в Кинельском районе произошла автокатастрофа, которая унесла жизнь водителя BMW. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По данным полиции, на 74 км трассы Самара - Бугуруслан водитель BMW выехал на встречную полосу движения, видимо, для совершения обгона. Мужчина не рассчитал свои возможности и дорожную обстановку, после чего столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте до приезда медиков. Два ребенка 6 и 10 были госпитализированы.

Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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