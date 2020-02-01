2020-02-01T18:42:41+03:00
Происшествия

В Самарской области грузовик с полуприцепом столкнулся с поездом

Фура попыталась проскочить через железную дорогу
Кирилл КАРИМОВ
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@samara.dtp.official@samara.dtp.officialФото: СОЦСЕТИ
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В субботу, 1 февраля, в Самарской области произошло столкновение двух тяжеловесов – тягача с полуприцепом и электропоезда, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как говорят очевидцы в инстаграм-паблике @samara.dtp.official, ДТП произошло на Хворостянском кольце. По предварительной информации, водитель фуры пытался проскочить перед поездом, но не рассчитал место для маневра.

Сам тягач не пострадал, удар пришелся на полуприцеп с песком. О пострадавших не сообщается. Из-за столкновения на дороге наблюдалась автомобильная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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