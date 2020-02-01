2020-02-01T21:15:12+03:00
Общество

В Самарской области женщина пытается спасти мужа, страдающего от опухоли мозга

Мужчина в самом расцвете сил оказался прикован к постели
Кирилл КАРИМОВ
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Семье необходима помощьСемье необходима помощьФото: СОЦСЕТИ
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В семью Берестеневых из села Шигоны в Самарской области пришла беда. Глава семейства Дмитрий страдает от опухоли мозга, а его жена Светлана ушла с работы, чтобы ухаживать за тяжело больным, сообщает портал ktv-ray.ru.

- Сначала он и его жена бедой это не считали. Врачи нашли опухоль головного мозга. Однако после проведенной операции дела пошли в гору. Но через полгода началось ухудшение здоровья. Сделали МРТ – опухоль продолжает расти. Врачи сказали, что лечить мужчину не будут, мол, бессмысленно все это. И вот тогда жизнь его супруги Наташи разделилась, что называется, на «до» и «после», - цитирует издание односельчан семьи.

Денег в семье катастрофически не хватает – главный кормилец прикован к постели, на иждивении еще и два сына трех и полутора лет. Семья выживает на пенсию Дмитрия, а ее даже нищенской назвать язык не поворачивается – 7400 рублей.

Женщина нашла кровать для лежачих больных, которая упрощает процедуры по поддержанию гигиены больного, обеспечивается более комфортный прием пищи. Но даже 25 тыс. рублей у Натальи нет.

Задать интересующие вопросы и ознакомиться с реквизитами для денежных переводов можно, перейдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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