Житель Ленинграда с поддельными правами ездил на фуре по Самарской области

2 Февр. 2020 2020-02-02T09:03:10+03:00

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На днях на посту ДПС около села Зеленовка был остановлен автомобиль марки "Скания" с прицепом. За рулем машины оказался 32-летний мужчина, он показал полицейские водительские права, которые вызвали у стражей порядка сомнения в своей подлинности.

- Полицейские изъяли документ и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования оказалось, что права ненастоящие, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемым оказался безработный житель Ленинградской области. На него возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Теперь нарушителю может грозить до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU