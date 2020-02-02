"Крылья Советов" могут подписать вратаря "Зенита"

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:06:41+03:00

Максим Рудаков может уйти из "Зенита" в аренду Фото: ФК "Зенит"

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Трансферное окно в РПЛ открыто и из стана команд продолжают поступать самые различные новости. Так, журналист Сергей Егоров сообщает, что самарские "Крылья Советов" могут усилиться вратарем питерского "Зенита" Максимом Рудаковым.

Рудакову 24 года. По имеющимся сведениям, клуб с берегов Волги планирует взять голкипера в аренду. Речь идет о договоре на полтора года.

Напомним, что вратарская позиция - одна из тех, которую в команде хотят усилить этой зимой. Ранее "Крылья" не смогли договориться о переходе Александра Гутора - вратаря "Шахтера" из Солигорска. Также не получилось заключить контракт с Евгением Фроловым, выступающим в "Сочи".

Что касается Рудакова, то 31 декабря он вернулся в "Зенит" из аренды в финском ХИКе. Там Максим провел 77 матчей и пропустил 75 мячей.

ИСТОЧНИК KP.RU