2020-02-02T10:17:24+03:00
Общество

В Тольятти злостный нарушитель ПДД сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На грубом нарушении закона попался на днях автолюбитель из Тольятти. 33-летнего мужчину на "Шевроле Клан" инспекторы ДПС остановили на улице Победы.

- В ходе проверки полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управлений автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина от предложения силовиков отказался. Стражи порядка собрали на него административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

В ходе дальнейшей работы, было установлено, что в июле 2019 года мужчина уже привлекался за похожее нарушение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. В этот раз на водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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