В Тольятти злостный нарушитель ПДД сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела
На грубом нарушении закона попался на днях автолюбитель из Тольятти. 33-летнего мужчину на "Шевроле Клан" инспекторы ДПС остановили на улице Победы.
- В ходе проверки полицейские выявили у него явные признаки алкогольного опьянения. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управлений автомобилем и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина от предложения силовиков отказался. Стражи порядка собрали на него административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ - "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".
В ходе дальнейшей работы, было установлено, что в июле 2019 года мужчина уже привлекался за похожее нарушение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. В этот раз на водителя возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU