2020-02-02T11:10:47+03:00
Спорт

В "Крылья Советов" перешел словенский полузащитник Денис Попович

Игрок будет выступать под 11 номером
Михаил ГОРЮНОВ
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Денис Попович вернулся в РоссиюДенис Попович вернулся в РоссиюФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Самарские "Крылья Советов" провернули очередной трансфер. 2 февраля волжане заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем.

– Денис привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с ним и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский чемпионат, это тоже очень важно, – прокомментировал сделку "Крыльев" Виталий Шашков.

Соглашение рассчитано на два с половиной года. Попович будет играть под номером 11. Карьеру он начинал на родине в клубе "Целе". Также Денис играл в Греции и Польше. Российским болельщикам он известен по "Оренбургу". Летом 2019 Попович перешел в швейцарский "Цюрих".

ИСТОЧНИК KP.RU

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