2020-02-02T12:20:53+03:00
Общество

На колесе обозрения в парке Гагарина теперь можно покататься со скидкой

Правда, для этого нужно вступить в профсоюз
Михаил ГОРЮНОВ
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Колесо обозрения - один из любимы аттракционов горожанКолесо обозрения - один из любимы аттракционов горожанФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 февраля на аттракционе "Колесо обозрения" в парке имени Юрия Гагарина в Самаре ввели новый тариф. Название ему дали - "Профсоюзный".

- Для членов профсоюзных организаций стоимость билета составит всего 200 рублей в будни и 250 в выходные дни, - сообщают в МАУ "Парки Самары".

Как отмечают организаторы, тариф "Профсоюзный" действует только при предъявлении документа, который подтвердит, что вы являетесь членом профсоюза.

- 24 закрытых кабинки, в которых зимой тепло, а летом прохладно, впечатляющий вид на город, Волгу и Жигулёвские горы ждут всех, - добавляют представители парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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