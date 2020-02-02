В Самарской области вечером ожидают дождь, снег и сильный ветер

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:49:07+03:00

Погода сегодня ожидается не очень хорошая Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Горожанам советуют лишний раз не выходить из дома

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В воскресенье вечером, 2 февраля, погода снова преподнесет жителям Самарской области неприятный сюрприз. Как прогнозируют синоптики, на территории региона ожидаются мокрый снег и дождь. Все это будет сопровождаться сильным ветром.

- Согласно прогнозам, местами возможен гололед и налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с юга-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, местами порывы достигнут 15-20 метров в секунду, - отмечают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Температура воздуха будет колебаться от - 5 до + 3 градусов. Такая погода продержится до вечера понедельника 3 февраля. Специалисты советуют горожанам лишний раз не выходить из дома, следить за детьми и быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU