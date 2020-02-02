"Крылья Советов" сыграли вничью с "Чайкой"

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:20:21+03:00

Егор Голенков забил один из мячей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Самарские "Крылья Советов", продолжающие подготовку ко второй части сезона в РПЛ, провели в турецком Белеке первый контрольный матч. Соперником волжан стала "Чайка" из Песчанокопского.

Игра закончилась боевой ничьей. Голы у "Крыльев" забили Егор Голенков и Раду Гынсарь. Васильев и Кулик отличились за чайку.

"Крылья Советов" – "Чайка" (Песчанокопское) – 2:2 (2:1)

Голы: 55 Кулик, 3' (пен.); 69 Голенков, 14'; 14 Гынсарь, 26' (пен.); 72 Васильев, 85'.

"Крылья Советов": 1 Рыжиков, 22 Анюков, 5 Лысцов, 90 Бурлак, 2 Полуяхтов, 20 Мияйлович, 40 Тимофеев, 36 Иванов (28 Антон, 75'), 10 Терехов, 14 Гынсарь, 69 Голенков.

Запасные: 71 Бельтюков, 77 Кабутов.

"Чайка" (Песчанокопское) (первый тайм): 16 Киселев, 8 Карташов, 25 Бычков, 34 Тумасян, 50 Чистяков, 14 Гасанов, 19 Машнев, 52 Леонтьев, 55 Кулик, 13 Коротаев, 9 Подбельчев.

"Чайка" (Песчанокопское) (второй тайм): 79 Юнусов, 17 Павленко, 5 Вяткин, 40 Шахтиев, 72 Васильев, 70 Шайморданов, 36 Текучев, 22 Шаров, 11 Коржунов, 88 Белоус, 7 Хохлачев.Предупреждение: 20 Мияйлович, 29'; 17 Павленко, 49'; 40 Тимофеев, 61'; 22 Шаров, 65'.

ИСТОЧНИК KP.RU