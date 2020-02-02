Дмитрий Азаров вместе с ветеранами вспомнил героев Сталинградской битвы

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:48:25+03:00

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2 февраля в России отмечают 77-летие победы Красной Армии над немецко-фашистским войском в Сталинградской битве. Памятная дата не прошла стороной и Самару, уроженцы которой тоже принимали участие в этом сражении.

Ежегодно горожане возлагают цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Отдал дань памяти героев и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он возложил цветы вместе с ветеранами – участником Сталинградской битвы Сергеем Алёхиным и Героем Советского Союза Владимиром Чудайкиным. Также в церемонии приняли участие депутаты, главы городов, районов, общественные деятели, курсанты и юнармейцы.

- Я хочу поблагодарить всех за то, что вы сегодня здесь. Спасибо, что вы помните, спасибо, что память о нашей Великой Победе, о великих сражениях передаётся новым поколениям, – обратился к землякам глава региона. – Очень важно, что сегодня курсанты, юнармейцы с нами — в едином строю с победителями, ветеранами. Вечная слава защитникам Отечества, героями-победителям! Вечная память павшим героям! После этого Азаров вместе с другими участниками церемонии за чашкой чая обсудили вопросы военно-патриотического воспитания и другие насущные темы, касающиеся проведения Года памяти и славы в области.

Особое внимание в ходе беседы было уделено тому, что сейчас многие факты прошлого пытаются исказить.

- Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал о том, что мы открываем все военные архивы, формируем специальные возможности для всенародного доступа к этим архивам людям с разных стран мира на разных языках, потому что это и есть правда истории, – отметил на этот счет Дмитрий Азаров. – Нужно не только заглядывать в интернет, где много противоречивой информации, необходимо знать историю по учебникам, архивным документам, по воспоминаниям ветеранов, это крайне важно.

Губернатор добавил, что работа по сохранению исторической правды ведется на самом высоком уровне. Так, госдума рассматривает законопроект о присвоении российским городам звания "Город трудовой доблести". По поручению Азарова, в регионе развернута большая работа по научно-историческому обоснованию вклада Куйбышева в Великую Победу, для того, чтобы наша "Запасная столица" одной из первых получила этот статус.

- Все структуры ветеранских организаций поддерживают идею о том, чтобы нашему городу — Самаре — дали заслуженное звание "Город трудовой доблести". Самара должна быть первой!", – сказали в свою очередь ветераны.

ИСТОЧНИК KP.RU