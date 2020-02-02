2020-02-02T18:53:32+03:00
Происшествия

Из ТЦ "Мега" в Самаре эвакуировали 100 человек

На подземной парковке торгового центра сработала пожарная сигнализация
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте работали пожарныеНа месте работали пожарныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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ЧП сегодня вечером, 2 февраля, произошло в Самаре. В торговом центре "Мега", на подземной парковке, сработала пожарная сигнализация. Информация об этом поступила дежурному в МЧС в 18-44.

- Пожарно-спасательные подразделения были направлены по повышенному рангу вызова - пожар № 2. В 18-57 было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения, - отметили в ведомстве.

Из торгового центра эвакуировали 100 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Эксперты обследовали территорию. Сейчас ТЦ "Мега" работает в штатном режиме. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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