В Самаре на улице загорелся КамАЗ
Серьезное ЧП сегодня днем, в воскресенье 2 февраля, произошло в Самаре. На улице Макаренко загорелся КамАЗ.
- Все заволокло дымом. Ничего не видно было. Там движение одностороннее. Это хорошо, потому что помогло избежать аварий. Кажется, в грузовике не было никого, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Семенов.
Видео происшествия было опубликовано в инстаграме samara.dtp.official. Его сняла пара, ехавшая по указанному адресу. Сначала мужчина и женщина подумали, что горит дом, но после увидели - это КамАЗ. На место вызывали пожарных. О пострадавших или погибших никакой информации нет.
В Самаре на улице загорелся КамАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU