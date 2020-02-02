2 Февр. 2020 2020-02-02T20:51:03+03:00

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Серьезное ЧП сегодня днем, в воскресенье 2 февраля, произошло в Самаре. На улице Макаренко загорелся КамАЗ.

- Все заволокло дымом. Ничего не видно было. Там движение одностороннее. Это хорошо, потому что помогло избежать аварий. Кажется, в грузовике не было никого, - поделился с корреспондентом "Комсомольской правды - Самара" местный житель Иван Семенов.

Видео происшествия было опубликовано в инстаграме samara.dtp.official. Его сняла пара, ехавшая по указанному адресу. Сначала мужчина и женщина подумали, что горит дом, но после увидели - это КамАЗ. На место вызывали пожарных. О пострадавших или погибших никакой информации нет.

В Самаре на улице загорелся КамАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU