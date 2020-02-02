2020-02-02T21:40:37+03:00
Происшествия

Мужчина в куртке сотрудника газовой компании напал на женщину в Самаре

Сейчас злодея ищут сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские ищут подозреваемогоПолицейские ищут подозреваемогоФото: соцсети
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В Куйбышевском районе Самары полицейские разыскивают преступника - "газовика". Неизвестного мужчину подозревают в нападении на 40-летнюю женщину, работающую методистом в центре внешкольной работы.

- 24 явнаря, примерно в 9 утра, у дома № 11 на улице Калининградской злоумышленник пытался вырвать у потерпевшей сумку с телефоном и документами. Она отстояла свои вещи, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

После этого нападавший скрылся. Его зафиксировали камеры наружного наблюдения. Среди отличительных черт - синяя куртка с надписью работников газовой службы.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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