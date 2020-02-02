2020-02-02T22:13:17+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина на иномарке залетел под грузовик, есть пострадавшие

Очевидцы сделали фото с места событий
Михаил ГОРЮНОВ
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Иномарка получила серьезные повреждения ФОТО: ДТП СамараИномарка получила серьезные повреждения ФОТО: ДТП СамараФото: соцсети
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Серьезное ДТП произошло в Самаре в ночь с 1 на 2 февраля. На Московском шоссе "Опель" врезался в грузовик "Скания".

- За рулем "Опеля" находился мужчина и еще один человек. Медики доставили их в больницу, - сообщают в паблике "ДТП Самара" очевидцы происшествия.

На место дорожного инцидента выезжали сотрудники полиции. Они опросили участников аварии и свидетелей случившегося. Как отмечается в социальных сетях, 35-летний водитель иномарки был в нетрезвом состоянии. Сейчас с этим вопросом разбираются сотрудники ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, а виновного привлекут к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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