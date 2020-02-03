Даже колесо оторвалось: В Самаре микроавтобус впечатался в столб, водитель и пассажирка в больнице

3 Февр. 2020 2020-02-03T00:14:09+03:00

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Страшное ДТП случилось поздним вечером на Московском шоссе в Самаре напротив Империи. Здесь микроавтобус Хендай вылетел на встречную полосу, протаранил железные ограждения и врезался в столб. Удар был такой силы, что у автомобиля оторвалось колесо.

В аварии не обошлось без пострадавших. Водитель микроавтобуса и его пассажирка оказались в больнице имени Середавина, куда их доставили с разнообразными травмами. По предварительным данным, девушка сейчас в ятежлом состоянии.

Возможно, виновником аварии стал другой водитель. Очевидцы утверждают, что тех, кто попал в ДТП, подрезал другой микроавтобус. Его водитель вышел, посмотрел, что случилось, и продолжил путь. А вот водитель Хендая судя по всему мог просто пытаться уйти от столкновения. Сейчас в деталях происшествия разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU