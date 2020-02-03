Из-за сильного ветра и снега в Самарской области объявили желтый уровень опасности

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:31:36+03:00

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Зима в этом году продолжает "радовать" жителей Самарской области вывертами погоды. В последние дни сотрудники МЧС не устают предупреждать о неблагоприятных погодных условиях. Так, в губернии вновь объявили желтый уровень опасности. К мокрому снегу прибавился сильный ветер.

- Днем в понедельник, 3 февраля, местами по Самарской области ожидаются усиление южного ветра с порывами 15-20 м/с, мокрый снег, метель при видимости 500-1000 метров, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям по возможности не выходить из зданий. Если же непогода застанет на улице, то сотрудники оперативного ведомства советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, стен домов, непрочных навесов, рекламных щитов, остановок общественного транспорта и недостроев. Водителей призывают не садиться за руль без крайней необходимости, а также быть аккуратнее и внимательнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU