ХК ЦСК ВВС на домашнем льду обыграл казанский «Барс» в матче ВХЛ
В воскресенье, 2 февраля, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ЦСК ВВС и казанским «Барсом». Удача оказалась на стороне «летчиков». Они обыграли гостей со счетом 4:2.
Счет в матче открыли самарцы. На 17 минуте отличился Фахрутдинов. Во втором периоде «летчики» пропустили два гола. Но в третьем периоде хоккеисты ЦСК ВВС собрались и все-таки смогли сначала нагнать противника, а потом и вырваться вперед. Авторами голов стали Ахметгалиев, Юнышев и Фахрутдинов.
Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут во вторник, 4 февраля, в Самаре. Здесь они встретятся с ХК «Рязань».
ИСТОЧНИК KP.RU