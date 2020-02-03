ХК ЦСК ВВС на домашнем льду обыграл казанский «Барс» в матче ВХЛ

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:48:51+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ЦСК ВВС и казанским «Барсом». Удача оказалась на стороне «летчиков». Они обыграли гостей со счетом 4:2.

Счет в матче открыли самарцы. На 17 минуте отличился Фахрутдинов. Во втором периоде «летчики» пропустили два гола. Но в третьем периоде хоккеисты ЦСК ВВС собрались и все-таки смогли сначала нагнать противника, а потом и вырваться вперед. Авторами голов стали Ахметгалиев, Юнышев и Фахрутдинов.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч «летчики» проведут во вторник, 4 февраля, в Самаре. Здесь они встретятся с ХК «Рязань».

ИСТОЧНИК KP.RU