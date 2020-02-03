Самарцам предлагают выиграть поездку на двоих в Турцию

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:53:25+03:00

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Жители Самары смогут выиграть поездку на двоих в Турцию по системе «все включено». Радио Дача в честь своего дня рождения объявила традиционной фейерверк подарков.

- Каждый будний день в течение февраля слушатели могут выиграть призы. А 1 марта суперподарок – поездка на двоих в Турцию по системе «все включено». Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо с 10 по 28 февраля внимательно слушать Радио Дача. В определенное время ведущий произнесёт пожелание ко дню рождения на турецком языке и три варианта перевода. Слушателю необходимо первым дозвониться в эфир и выбрать вариант ответа. Если игрок выбирает верный ответ, получает подарок и проходит в финал акции, - рассказали на радиостанции.

Финал проекта и вручение главного приза пройдут на сцене Радио Дача у ТЦ «Мега» 1 марта во время празднования масленицы. Победителя среди финалистов выберет ведущий.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU