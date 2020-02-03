2020-02-03T09:04:19+03:00
Общество

Движения в сторону города нет: в Самаре на Антонова-Овсеенко встали трамваи

Очевидцы сообщают, что трамваи стоят без движения уже около 20 минут
Анастасия ФИЛАТОВА
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На Антонова-Овсеенко скопилась пробка из шести трамваевНа Антонова-Овсеенко скопилась пробка из шести трамваевФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Утром в понедельник, 3 февраля, жителей Самары, которые хотели добраться до работы или учебы на трамвае, подстерег неприятный сюрприз. На улице Антонова-Овсеенко в районе пересечения с улицей Карбышева образовалась пробка из трамваев. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.

- Говорят, вагон сломался. Трамваи уже минут 20 стоят. Штук шесть, наверное. Движения в сторону города нет. И уехать оттуда больше не на чем. Только маршрутки, где льготного проезда нет, - поделилась одна из горожанок.

По словам очевидцев, пока "спасателей" - аварийной бригады МП "Трамвайно-троллейбусное управление" - на горизонте нет. Когда трамваи вновь поедут по своим маршрутам, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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