Движения в сторону города нет: в Самаре на Антонова-Овсеенко встали трамваи
Утром в понедельник, 3 февраля, жителей Самары, которые хотели добраться до работы или учебы на трамвае, подстерег неприятный сюрприз. На улице Антонова-Овсеенко в районе пересечения с улицей Карбышева образовалась пробка из трамваев. Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.
- Говорят, вагон сломался. Трамваи уже минут 20 стоят. Штук шесть, наверное. Движения в сторону города нет. И уехать оттуда больше не на чем. Только маршрутки, где льготного проезда нет, - поделилась одна из горожанок.
По словам очевидцев, пока "спасателей" - аварийной бригады МП "Трамвайно-троллейбусное управление" - на горизонте нет. Когда трамваи вновь поедут по своим маршрутам, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU