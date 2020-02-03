Тольяттинская «Лада» дома разгромила ХК «Торпедо-Горький»

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:18:32+03:00

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В воскресенье, 2 февраля, в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Тольяттинцы сразу же вырвались в лидеры. В ходе встречи они забили противнику пять шайб, пропустив только один гол и то в концовке игры.

Счет в матче был открыт на 6 минуте. Автором гола стал нападающий «Лады» Денис Шураков. На 26 минуте преимущество тольяттинцев удвоил Александр Тимирев. Буквально через 10 секунд еще одну шайбу в ворота противника отправил Александр Денежкин. На 47 минуте отличился Филипп Толузаков, а на 57 минуте его успех повторил Артурс Озолиньш. А вот за секунду до финальной сирены гости отыграли одну шайбу.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет во вторник, 4 февраля, в Тольятти против казанского «Барса».

ИСТОЧНИК KP.RU