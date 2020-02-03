2020-02-03T09:36:28+03:00
Общество

«Прыгала от счастья, когда узнала»: жительница Тольятти выиграла в лотерею 1 млн рублей

Девушка узнала о своем выигрыше в первый день нового года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
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В Самарской области стало еще на одного миллионера больше. Обладательницей крупного выигрыша стала тольяттинка Ольга Башаева. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Девушка впервые купила лотерейные билеты накануне Нового года. О том, что стала миллионером, самарчанка узнала 1 января.

- В первый день нового года я была в кругу друзей. Вечером решила проверить билет. Так радовалась и прыгала от счастья, когда на экране увидела сумму. Друзья не могли поверить в такую удачу и полночи перепроверяли билет, - рассказала девушка.

Что будет делать с выигрышем, тольяттинка пока не решила. По словам Ольги, в этом вопросе она будет советоваться с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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