В Самарской области предприниматель накопил долг в 120 тысяч рублей и едва не остался без Mazda

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:19:47+03:00

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В Самарской области приставы помогли местному жителю «вспомнить» о своих долгах. Индивидуальный предприниматель из Красноярского района задолжал фирме, у которой он арендовал помещение, более 120 тысяч рублей. Суд обязал мужчину вернуть долг, но сделать это оказалось непросто.

- В отношении ИП было возбуждено исполнительное производство. Однако мужчина в отдел судебных приставов так и не явился, и долг выплачивать не начал. В результате приставы-исполнители сами наведались домой к должнику. Они выяснили, что мужчина владеет автомобилем Mazda, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы арестовали иномарку и объяснили мужчине, что если он не погасит долг, то авто продадут, а деньги пойдут на оплату задолженности. Сразу после этого предприниматель поспешил выплатить всю необходимую сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU