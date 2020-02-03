На Ново-Садовой "Гранта" сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:49:21+03:00

По факту аварии проводится проверка Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Вечером 1 февраля, в минувшую субботу, в областной столице произошло серьезное ДТП. Примерно в 17-50 на улице Ново-Садовой "Лада Гранта" сбила 58-летнего пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

- За рулем легковушки находился 29-летний молодой человек. По предварительной информации, он двигался в направлении улицы Аминева, не обеспечил постоянного контроля за движением и совершил наезд на пешехода, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина получил серьезные травмы. На машине скорой помощи его госпитализировали в больницу.

Сейчас по факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Сотрудники УГИБДД просят граждан быть аккуратнее на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU