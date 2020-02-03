2020-02-03T10:55:09+03:00
Общество

В центре Самары из-за коммунальной неприятности котлован залило кипятком

На месте работает аварийная бригада ПТС
Анастасия ФИЛАТОВА
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Специалисты ПТС обещают починить трубу к вечеруСпециалисты ПТС обещают починить трубу к вечеруФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В ночь на понедельник, 3 февраля, в историческом центре Самары произошло коммунальное ЧП. Между домами на улице Садовой и Самарской был разрыт котлован и при повреждении теплосетей он оказался залит кипятком.

- По предварительной информации, при сносе сараев произошло обсыпание грунта под теплосетью. Технологический сбой коснулся резервного трубопровода, который не влияет на теплоснабжение местных жителей, - сообщили в Предприятии тепловых сетей.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Планируется, что специалисты завершат ремонт поврежденного участка сегодня, 3 февраля, до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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