В центре Самары из-за коммунальной неприятности котлован залило кипятком

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:55:09+03:00

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В ночь на понедельник, 3 февраля, в историческом центре Самары произошло коммунальное ЧП. Между домами на улице Садовой и Самарской был разрыт котлован и при повреждении теплосетей он оказался залит кипятком.

- По предварительной информации, при сносе сараев произошло обсыпание грунта под теплосетью. Технологический сбой коснулся резервного трубопровода, который не влияет на теплоснабжение местных жителей, - сообщили в Предприятии тепловых сетей.

Сейчас на месте работает аварийная бригада. Планируется, что специалисты завершат ремонт поврежденного участка сегодня, 3 февраля, до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU