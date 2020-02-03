2020-02-03T10:56:02+03:00
Общество

Коммунальщики вообще работают? На самарских дорогах и тротуарах прокуратура нашла слишком много снега

Список заснеженных улиц и напоминание о необходимости их убирать надзорное ведомство уже направило в МП "Благоустройство"
Александра БУДАЕВА
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Из-за нерасчищенных дорог самарские автомобилисты постоянно теряют время в пробкахИз-за нерасчищенных дорог самарские автомобилисты постоянно теряют время в пробкахФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В конце января прокуратура Промышленного района Самары провела выездную проверку - смотрели, хорошо ли коммунальщики чистят город от снега. Выяснилось, что не очень.

Проспект Кирова, улицы Воронежская, Бубнова, Нагорная, Мирная, Краснодонская и Средне-Садовая расчищены настолько плохо, что проезжая часть сузилась - отсюда пробки, ДТП и массовое недовольство горожан.

Но плохо этой зимой не только автомобилистам. Прокуроры увидели нерасчищенные тротуары на улицах Воронежская и Ставропольская, кроме того, пешеходные дорожки никто даже не пытался посыпать солью и песком, а потому они превратились в каток, щедро присыпанный снегом.

- Для устранения выявленных нарушений мы направили в адрес руководства МП "Благоустройство" представления, плюс материалы проверки передали в ГИБДД, далее уже полиция будет принимать решение, нужно ли привлекать ответственных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований по зимнему содержанию дорог, - сообщили корреспондентам "КП-Самара".

После февральских снегопадов ситуация на некоторых улицах усугубилась. Пишите нам в комментарии, куда еще нужно заглянуть прокурорам, чтобы увидеть горы снега там, где их не должно быть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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