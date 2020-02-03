Под Сызранью фура с 11 лошадьми опрокинулась в кювет
В понедельник, 3 февраля, на обводной дороге в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там фура «Вольво» с номерами Монголии скатилась с дороги в кювет и упала на левый бок. Как пишет «Маленькая Сызрань», авто ехало с живым грузом — 11 чистокровными скакунами.
По предварительным данным, в результате случившегося лошади не пострадали. Сейчас на месте ДТП работают аварийно-спасательные службы. Они помогают перевозчикам вывести скакунов из грузовика.
Насколько известно, на место также вызвали ветеринара, который должен осмотреть лошадей и оценить их состояние. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU