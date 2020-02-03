Под Сызранью фура с 11 лошадьми опрокинулась в кювет

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:17:42+03:00

Фура скатилась с дороги и упала на левый бок / Фото: Маленькая Сызрань

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 3 февраля, на обводной дороге в Сызранском районе произошло серьезное ДТП. Там фура «Вольво» с номерами Монголии скатилась с дороги в кювет и упала на левый бок. Как пишет «Маленькая Сызрань», авто ехало с живым грузом — 11 чистокровными скакунами.

По предварительным данным, в результате случившегося лошади не пострадали. Сейчас на месте ДТП работают аварийно-спасательные службы. Они помогают перевозчикам вывести скакунов из грузовика.

Насколько известно, на место также вызвали ветеринара, который должен осмотреть лошадей и оценить их состояние. В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU