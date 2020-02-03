В Самарастате рассказали, от чего умирают жители региона

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:06:07+03:00

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Самарастат подсчитал, сколько людей проживают в регионе и кого больше: мужчин или женщин. Так, по данным на конец 2019 года население Самарской области составляет 3,2 млн человек: 1,7 млн женщин и 1,5 млн мужчин.

В прошлом году в регионе родились 27337 человек — это на 10,5% меньше, чем в 2018 году. Число умерших составило 38617 человек. Этот показатель снизился на 2%. Естественная убыль населения наблюдалась большинстве районах области, а естественный прирост — в Волжском районе, в том числе в Рощинском, Смышляевке и Стройкерамике, а также в Октябрьском районе Самары.

Средняя продолжительность жизни мужчин составила 67 лет, а женщин — 77 лет. Что касается причин смерти, то больше всего преобладали болезни системы кровообращения (38,6%), новообразования (15,1%), несчастные случаи, отравления и травмы (9,7%).

Как отмечают в Самарастате, в январе-октябре 2019 года в регионе наблюдался миграционный прирост — 7928 человек. В частности, в прошлом году область активно принимала мигрантов из Таджикистана, Киргизии, Армении и Казахстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU