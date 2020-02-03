2020-02-03T12:06:22+03:00
Происшествия

В Самаре «Гранта» и Volkswagen не разъехались на перекрестке: пострадали две женщины

Авария произошла на проспекте Металлургов
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Гранте" разворотило багажник и смяло левый бок"Гранте" разворотило багажник и смяло левый бокФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло утром в воскресенье, 2 февраля, на проспекте Металлургов. Там на пересечении с улицей Севастопольской столкнулись «Лада Гранта» и Volkswagen Polo.

- За рулем отечественного автомобиля находился 37-летний мужчина. Он двигался по проспекту Металлургов и на регулируемом перекрестке столкнулся с иномаркой под управлением 58-летнего мужчины. Последний двигался по улице Севастопольской, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали два человека: 60-летняя пассажирка «Гранты» и 53-летняя пассажирка иномарки. Медики осмотрели их, а потом отпустили домой. Как отмечают в облГлавке, водитель отечественной легковушки получил права только в июле 2019 года. За это время он уже три раза привлекался к ответственности.

Иномарка влетела в отечественную легковушку на регулируемом перекрестке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Иномарка влетела в отечественную легковушку на регулируемом перекресткеФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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