«Помню боль и кровь, я снял куртку и лег на асфальт»: самарец простил парня, который трижды ударил его ножом в спину

3 Февр. 2020 2020-02-03T12:27:21+03:00

Его обидчика приговорили к трем годам условно, но недавно он снова попал под суд

Изменить размер текста: A A

КОСО ПОСМОТРЕЛ

История эта началась с конфликта в баре. Кто-то из одной компании косо посмотрел на парня из другой компании, нетрезвое сознание решило, что это был прямой вызов, ребята решили разобраться между собой, а после фразы «Ты девчонка что ли, на тебя смотреть» началась самая настоящая драка.

Охрана среагировала мгновенно: драчунов разняли, зачинщиков выставили вон из заведения. Однако когда вторая компания, закончив посиделки в баре, вышли на улицу, оказалось, что их там поджидали. Короткая потасовка закончилась тремя ножевыми ранениями и молодым парнем, который в одиночестве остался лежать на улице.

- Я почувствовал удары по спине, боль, пошла кровь. Я снял куртку и лег на землю. Никого не осталось, подошла какая-то женщина, я попросил ее вызвать «Скорую помощь», меня отвезли в больницу, - вспоминал позже события той ночи Валерий Александров (имя и фамилия молодого человека изменены. Прим.автора)

ПРОСТИЛИ ДРУГ ДРУГА

Медики о пациенте сообщили в полицию, вскоре было возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый – Артем Чудаков (имя и фамилия. Прим.автора), весной 2019 года его отдали под суд по обвинению в нанесении трех ножевых ранений Валерию. Гособвинение вменило ему причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Потерпевший в суде заявил, что, хотя в ту ночь стал безвинной жертвой и ни с кем не дрался, своего обидчика он прощает и не желает ему сурового наказания.

Валерий сообщил, что сурового наказания себе тоже не желает, но Артем дрался, как лев, поэтому единственным способом справиться с ним оказался как раз нож. Впрочем, он сожалеет о содеянном и готов выплатить своей жертве денежную компенсацию.

Суд решил, что раз уж все друг друга простили, то можно «не зверствовать» и приговорил Чудакова к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года, за это время молодой человек должен своим примерным поведением доказать государству, что он все понял и исправился.

ВЗЫСКАЛИ ПО-ПОЛНОЙ

В январе 2020 года Артем Чудаков вновь оказался на скамье подсудимых. Впрочем, повод остался прежним – ночные разборки у бара.

- Медицинскую помощь потерпевшему, который получил три ножевых ранения, оказывали в больнице им.Середавина, для него эта услуга была бесплатной, однако на его лечение были потрачены средства ОМС, - объяснили корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. – Мы взыскиваем эту сумму с ответчика в пользу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области.

Речь идет о 56.4 тысячах рублей. Суд, рассмотрев иск надзорного ведомства, решил, что все вполне законно и обосновано и постановил взыскать указанную сумму с Чудакова.

ИСТОЧНИК KP.RU