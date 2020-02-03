В Самаре четверых молодых людей будут судить за организацию приезда в РФ 700 мигрантов
В Самаре скоро предстанут перед судом члены банды, которая занималась незаконной постановкой на учет иностранцев. Среди фигурантов дела четверо молодых людей в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых - гражданин республики Узбекистан.
- Установлено, что в 2018 году обвиняемые организовали незаконное пребывание 700 иностранцев в РФ, а также 94 раза фиктивно поставили на учет мигрантов, - сообщили в прокуратуре Самары.
На прошлой неделе прокурор города утвердил по данному делу обвинительное заключение. После этого оно было направлено в суд. Рассмотрит дело Советский районный суд Самары.
ИСТОЧНИК KP.RU