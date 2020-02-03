2020-02-03T13:07:21+03:00
Происшествия

В Самаре четверых молодых людей будут судить за организацию приезда в РФ 700 мигрантов

Банда не только организовывала пребывание иностранцев в России, но и фиктивно ставила их на учет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дело рассмотрит Советский районный суд СамарыДело рассмотрит Советский районный суд СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре скоро предстанут перед судом члены банды, которая занималась незаконной постановкой на учет иностранцев. Среди фигурантов дела четверо молодых людей в возрасте от 23 до 35 лет, один из которых - гражданин республики Узбекистан.

- Установлено, что в 2018 году обвиняемые организовали незаконное пребывание 700 иностранцев в РФ, а также 94 раза фиктивно поставили на учет мигрантов, - сообщили в прокуратуре Самары.

На прошлой неделе прокурор города утвердил по данному делу обвинительное заключение. После этого оно было направлено в суд. Рассмотрит дело Советский районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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