В Самаре квартал со старыми двухэтажками в районе ТЦ «Вива Лэнд» хотят застроить высотками

3 Февр. 2020 2020-02-03T13:56:43+03:00

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В Кировском районе Самары на месте старых двухэтажек хотят построить многоэтажки. Речь идет о квартале площадью 58 тысяч квадратных метров в границах улиц Вольской, Каховской, Свободы и проспекта Кирова. Сейчас этот земельный участок находится в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. В связи с этим было предложено сменить зонирование данной территории.

- Предлагается зону Ж-3 — застройки среднеэтажными жилыми домами — заменить на зону Ж-4 — застройки многоэтажными жилыми домами, - говорится на сайте городской мэрии.

Прежде, чем в правила застройки и землепользования внесут изменения, проект вынесут на публичные слушания. Экспозицию с проектом можно будет посмотреть с 11 февраля по 14 марта в здании департамента градостроительства Самары, которое находится на улице Галактионовской, 131, холл первого этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU