2020-02-03T14:44:25+03:00
Происшествия

В Самаре предприниматель пытался подкупить таможенника за провоз контрафактных автозапчастей

Сотрудник таможни оказался честным и отказался от взятки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предприниматель предлагал таможеннику 100 тысяч рублейПредприниматель предлагал таможеннику 100 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом предприниматель, который пытался подкупить сотрудника таможни. Мужчина предлагал ему крупную сумму денег.

- Следствием установлено, что представитель юридического лица в ноябре 2019 года передал 100 тысяч рублей сотруднику Самарской таможни. Деньги предназначались для того, чтобы тот выпустил грузовик с автозапчастями, имеющих признаки контрафакта, без проведения досмотра, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.

Таможенник брать деньги не стал, а вот предпринимателя в дальнейшем задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки". Следователи собрали все необходимые доказательства по данному делу и передали его на рассмотрение в Кировский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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