В Самаре предприниматель пытался подкупить таможенника за провоз контрафактных автозапчастей
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом предприниматель, который пытался подкупить сотрудника таможни. Мужчина предлагал ему крупную сумму денег.
- Следствием установлено, что представитель юридического лица в ноябре 2019 года передал 100 тысяч рублей сотруднику Самарской таможни. Деньги предназначались для того, чтобы тот выпустил грузовик с автозапчастями, имеющих признаки контрафакта, без проведения досмотра, - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК России.
Таможенник брать деньги не стал, а вот предпринимателя в дальнейшем задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на дачу взятки". Следователи собрали все необходимые доказательства по данному делу и передали его на рассмотрение в Кировский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU