В Самаре на набережной устроят чемпионат по метанию снежков
В Самаре на этой неделе устроят фестиваль снеговиков. Он пройдет во вторник, 4 февраля, в 13:00 на набережной реки Волги.
- Поучаствовать в мероприятии смогут все желающие. Горожан ждут конкурс на лучшего снеговика, чемпионат по метанию снежков и, конечно, призы, - рассказали в мэрии Самары.
Фестиваль пройдет на Маяковском спуске с 13:00 до 18:00. Лепить снеговиков можно будет в любое время, а вот чемпионат снежков намечен на 16:00. Подробнее о мероприятии можно узнать тут. К слову, организаторы призывают любителей зимних забав не забыть взять запасные варежки.
ИСТОЧНИК KP.RU