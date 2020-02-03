В Самаре на набережной устроят чемпионат по метанию снежков

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:41:50+03:00

Фестиваль снеговиков и чемпионат по метанию снежков пройдут на Маяковском спуске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также горожанам предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшего снеговика

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В Самаре на этой неделе устроят фестиваль снеговиков. Он пройдет во вторник, 4 февраля, в 13:00 на набережной реки Волги.

- Поучаствовать в мероприятии смогут все желающие. Горожан ждут конкурс на лучшего снеговика, чемпионат по метанию снежков и, конечно, призы, - рассказали в мэрии Самары.

Фестиваль пройдет на Маяковском спуске с 13:00 до 18:00. Лепить снеговиков можно будет в любое время, а вот чемпионат снежков намечен на 16:00. Подробнее о мероприятии можно узнать тут. К слову, организаторы призывают любителей зимних забав не забыть взять запасные варежки.

ИСТОЧНИК KP.RU