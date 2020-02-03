"Это перспективный и зрелищный вид спорта": российское регби поддержит группа компаний из Тольятти

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:49:18+03:00

Руководитель ГК "ЭкоВоз" Денис Волков считает, что команде для развития нужно больше поддержки от партнеров

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Гендиректор ГК "ЭкоВоз" Денис Волков побывал на стартовом матче Чемпионата Европы по регби между командами России и Испании, который проходил в Сочи. На днях он заключил соглашение о стратегическом партнерстве с руководством Федерации регби России. Оно должно стать долгосрочным.

- Социальная политика нашей компании заточена на поддержку, в том числе, спортивных направлений, - прокомментировал он. - В Самарской области, где мы работаем, к регби проявляют интерес. Но этот перспективный и зрелищный вид спорта пока что остается без необходимой поддержки, получению которой мы будем способствовать.

В последнем матче сборная России сопернику уступила. Но несмотря на это болельщики остались довольны встречей: спортсмены боролись до последнего и очень старались.

- Это перспективные спортсмены и они любят то, чем занимаются. Но уровень у испанской команды – другой, там поддержка и партнерская сеть явно превосходит нашу. Обязательно будем проводить встречи с руководством федерации регби и решать эти вопросы, - поделился Денис Волков своей оценкой.

Регби является одним из популярных игровых видов спорта в нашей стране. В России зарегистрированы 365 клубов и 21670 регбистов.

ИСТОЧНИК KP.RU