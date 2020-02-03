2020-02-03T16:27:20+03:00
Происшествия

В Жигулевске полицейского заподозрили в попытке сбыть наркотики

В машине стража порядка нашли 41 сверток с запрещенными веществами
Анастасия ФИЛАТОВА
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На время следствия полицейского отправили под арестНа время следствия полицейского отправили под арестФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске сотрудник полиции стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- 31 января при осмотре автомобиля полицейского, на котором он передвигался, было найдено и изъято наркотическое средство - N-метилэфедрон, расфасованное в 41 пакет, общей массой более 26 грамм. А в 20 метрах от автомобиля, в снегу был обнаружен еще один пакет, - рассказали правоохранители.

Недавно сотруднику полиции суд избрал меру пресечения. Его отправили под стражу. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Добавим, что собственную проверку в отношении сотрудника проведет и ГУ МВД по Самарской области. Если его вина будет доказана, то его уволят из органов по дискредитирующим обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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