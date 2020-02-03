В Самарской области в 2020 году откроют еще 13 детских садов

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:22:35+03:00

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В Самарской области продолжают бороться за повышение рождаемости. Для этого в регионе активно занимаются строительством детских садов. Так, в 2019 году завершили строительные работы в 17 детских садах. Скоро должны ввести в эксплуатацию детский сад в Комсомольском районе Тольятти, два - в Самаре и два - в Волжском районе.

- До 15 февраля жду от минстроя доклада о завершении работ. А в 2020 году мы планируем ввести еще 13 садов. Плюс 1,5 тысячи мест будут открыты в ясельных группах действующих детсадов, - отметил глава региона Дмитрий Азаров на своем послании жителям и депутатам губернской думы в понедельник, 3 февраля.

Также губернатор добавил, что в 2020 году в Самарской области будут строить три школы: в поселке Мехзавод, в селе Тимофеевка и на 5-ой просеке в Октябрьском районе Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU