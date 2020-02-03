Двое самарцев-мошенников вымогали "штрафы" за просмотры порно-страниц

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:01:27+03:00

Мошенники выманивали у интернет-пользователей от 3 до 5 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре скоро предстанут перед судом двое мужчин, которых обвиняют в мошенничестве в сфере интернета. Они обманом похищали деньги людей, которые заходили на сайты для взрослых.

- По версии следствия, мужчины, создали сайты, на которые перенаправлялся пользователь, отреагировавший на рекламу страниц "для взрослых". В результате человек получал уведомление, что он нарушил закон, и должен заплатить штраф, - сообщили в прокуратуре Кировского района.

Многие поддавались на уловку аферистов и платили "штрафы", размер которых составлял от 3 до 5 тысяч рублей. Жертвами преступников стали несколько жителей Тульской, Ленинградской, Московской, Свердловской областей, а также Татарстана и Приморского края. Точное число пострадавших от рук мошенников - неизвестно. Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU