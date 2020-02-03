Дмитрий Азаров предложил создать самарскую единую соцкарту и приложение к ней

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:25:00+03:00

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В Самарской области хотят создать единую социальную карту. С таким предложением в понедельник, 3 февраля, во время своего послания жителям и депутатам губдумы выступил губернатор региона Дмитрий Азаров.

- В последние годы многие бизнесмены разрабатывают и предоставляют свои программы лояльности. Однако зачастую воспользоваться ими не всегда удобно: люди носят с собой кучу карточек. Давайте объединим усилия и выпустим совместную единую самарскую социальную карту, - заявил глава региона.

Также Дмитрий Азаров предложил выпустить в дополнение к единой соцкарте мобильное приложение, которое будет сообщать пользователям, в каких торговых сетях и в какое время будут действовать скидки и преимущества. По предварительной оценке, расходы на воплощение в жизнь данной задумки будут минимальны.

Отметим, что в стране уже давно работает приложение «Едадил», которое как раз и показывает скидки в различных магазинах. Видимо, губернатор решил создать что-то совершенно новое.

ИСТОЧНИК KP.RU