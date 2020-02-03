Берегитесь гололеда: в Самаре к концу недели ожидается похолодание

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:01:55+03:00

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Жителей Самары в ближайшие дни ждут погодные «качели». Если в начале недели будет относительно тепло, снежно и ветрено, то к выходным ожидается похолодание и умеренный снег. В связи с этим в городе возможны гололедица и налипание мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары со ссылкой на синоптиков.

- При необходимости мы усилим работы по противогололедной обработке. На сложных участках со спусками и подъемами будут пополнены ящики с песко-соляной смесью, а для помощи большегрузам при необходимости на дежурство выведут спецтехнику, - отметили в городской администрации.

Из-за неблагоприятной погоды жителей Самары просят быть внимательнее на улицах и по возможности перенести поездки и выходы из дома. Также самарцев призывают не ходить вблизи водостоков - там быстрее образуется наледь, а также стен домов - с крыш нередко падают снежные глыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU