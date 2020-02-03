В Самаре оборванные провода остановили движение трамваев на улице Демократической

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:28:27+03:00

Неприятное ЧП увеличило время пути горожан с работы до дома

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Вечером в понедельник, 3 февраля, самарцы второй раз за день стали "заложниками" трамвайной пробки. На этот раз движение трамваев встало на улице Демократической в районе пересечения с улицей Георгия Димитрова.

- Там трамвай 7-го маршрута поломал пантограф и порвал контактную сеть. Из-за аварии даижение трамваев встало в обе стороны, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" очевидцы.

На место происшествия оперативно выехали аварийные бригады МП "Трамвайно-троллейбусное управление". Поначалу они оценивали время ремонта в несколько часов, но в соцсетях горожане пишут, что движение трамваев уже восстановили.

Напомним, что сегодня утром некоторым самарцам тоже не повезло оказаться в пробке из трамваев. Они из-за поломанного вагона около получаса стояли на улице Антонова-Овсеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU