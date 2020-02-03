2020-02-03T19:42:32+03:00
Общество

Политолог Дмитрий Орлов: "Руководство Самарской области активно строит мосты между властью и обществом"

Так специалист прокомментировал послание губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам губдумы
Илона МАЙСКАЯ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с посланием жителям региона и депутатам губернской думы. Он рассказал об успехах уходящего года и наметил план работ на 2020 год. В частности, региону предстоит решить ряд задач в области демографии и социальной сфере. Обращение Дмитрия Азарова не могло не остаться незамеченным среди ведущих специалистов страны. К примеру, послание самарского губернатора прокомментировал известный российский политолог Дмитрий Орлов.

- Ежегодное послание Дмитрия Азарова, на мой взгляд, сочетает черты социальных гарантий и системного курса, а также дорожной карты по привлечению инвестиций и по инфраструктурному развитию региона. Руководство Самарской области активно строит мосты: как физические объекты, соединяющие берега, так и наводит мосты между властью и обществом. То есть рождает категории, когда чиновник перестает быть функцией, а становится проводником идей населения, - сказал Дмитрий Орлов.

Также политолог отметил высокие темпы развития Самарской области. По итогам 2019 года они стали намного заметнее и лучше, чем в среднем по стране. По мнению Дмитрия Орлова, это следствие эффективного управления, адекватного финансового менеджмента и той логики развития, которые задал губернатор. Кроме того, он отметил комплексную и продуктивную работу руководства области, которую очень высоко оценивает федеральная власть. Ведь именно упорный труд команды главы региона помог получить крупный грант в 1,5 млрд рублей.

- Этот комплексный подход не случаен, это запрос населения, с которым наконец-то стали разговаривать. В то время, когда некоторые главы регионов продолжают строить стены, Дмитрий Азаров ставит во главу угла человека, - добавил политолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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