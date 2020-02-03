Был пьян и набросился на кондуктора: в ТТУ Самары объяснили, как пассажир трамвая оказался в больнице

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:29:59+03:00

На предприятии не подтвердили информацию о нападении на мужчину за безбилетный проезд

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В МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» прокомментировали случай с серьезно травмированным мужчиной. Ранее в сети появились сообщения, что водитель трамвая вытолкнул пожилого пассажира за безбилетный проезд и тот в итоге оказался с проломленной головой на больничной койке. В ТТУ информацию о несчастном случае подтвердили, но рассказали иную версию произошедшего.

- На кольце Авроры в ожидании аварийной службы стоял неисправный трамвай. В салоне находился мужчина в грязной одежде и в нетрезвом виде. На просьбу покинуть салон он набросился на кондуктора. Когда прибыла аварийная бригада, между мужчиной и слесарем произошел конфликт. В итоге пассажир при выходе не устоял на подножке и упал, - объяснили в твиттере представители ТТУ.

По словам сотрудников муниципального предприятия, сейчас по данному факту проводится проверка. Кроме того, на слесаря завели уголовное дело. Что касается безбилетного пассажира, то тут, отметили в ТТУ, информация не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU