2020-02-03T20:29:59+03:00
Происшествия

Был пьян и набросился на кондуктора: в ТТУ Самары объяснили, как пассажир трамвая оказался в больнице

На предприятии не подтвердили информацию о нападении на мужчину за безбилетный проезд
Анастасия ФИЛАТОВА
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По факту ЧП с пассажиром в самарском трамвае сейчас проводится проверкаПо факту ЧП с пассажиром в самарском трамвае сейчас проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В МП Самары «Трамвайно-троллейбусное управление» прокомментировали случай с серьезно травмированным мужчиной. Ранее в сети появились сообщения, что водитель трамвая вытолкнул пожилого пассажира за безбилетный проезд и тот в итоге оказался с проломленной головой на больничной койке. В ТТУ информацию о несчастном случае подтвердили, но рассказали иную версию произошедшего.

- На кольце Авроры в ожидании аварийной службы стоял неисправный трамвай. В салоне находился мужчина в грязной одежде и в нетрезвом виде. На просьбу покинуть салон он набросился на кондуктора. Когда прибыла аварийная бригада, между мужчиной и слесарем произошел конфликт. В итоге пассажир при выходе не устоял на подножке и упал, - объяснили в твиттере представители ТТУ.

По словам сотрудников муниципального предприятия, сейчас по данному факту проводится проверка. Кроме того, на слесаря завели уголовное дело. Что касается безбилетного пассажира, то тут, отметили в ТТУ, информация не соответствует действительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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