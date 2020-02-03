2020-02-03T20:57:20+03:00
Общество

Депутат Евгений Серпер высоко оценил работу самарских властей по решению демографической проблемы

По мнению народного избранника, в регионе создан эффективный механизм соцподдержки
Илона МАЙСКАЯ
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Евгений Серпер прокомментировал ежегодное послание губернатора жителям и депутатамЕвгений Серпер прокомментировал ежегодное послание губернатора жителям и депутатам
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В понедельник, 3 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с ежегодным посланием жителям и депутатам губдумы. В своем обращении он обозначил ключевые приоритеты и направления, по которым регион продолжит свое дальнейшее развитие. Вот как прокомментировал послание главы губернии депутат Госдумы РФ Евгений Серпер:

- Одной из основных тем послания считаю проецирование на Самарскую область тех стратегических задач, которые обозначил в своем послании президент России Владимир Путин. Работа по решению демографической проблемы в регионе ведется системно на протяжении длительного времени, и результаты этой работы видны. У нас создан реально работающий и эффективный механизм соцподдержки. Так, тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, в этом году выплатят 3,8 млрд рублей. Кроме того, все семьи, где в 2020 году родились дети, получат маткапитал, в том числе на первого ребенка, уже с июля.

Также депутат отметил и другую важную тему послания — подготовку к 75-летию Великой Победы. Он отметил, что центральное место в торжественных мероприятиях должны занять ветераны. Нужно сделать так, чтобы они чувствовали заботу и поддержку. Помимо этого, Евгений Серпер оценил важность того, что Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», о чем в ходе послания сообщил губернатор. Депутат заявил, что народные избранники готовы и дальше поддерживать региональное руководство в различных инфраструктурных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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