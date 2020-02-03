Прошли 240 км: десантники на лыжах добрались из Ульяновска в Самару

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самару прибыли десантники ульяновского соединения ВДВ. Они совершили пеший марш-бросок из Ульяновска в столицу 63 региона. За время пути, в который военные отправились 1 февраля, они преодолели 240 км.

- Маршрут в основном проходил по реке Волге в непростых условиях. Основную часть пути десантники передвигались на лыжах, а на наиболее опасных участках и где не было снежного покрова — шли пешком. В состав команды вошли лучшие военнослужащие разведывательной роты 31 бригады ВДВ, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В Самаре военные посетили парк Победы, где они провели торжественный митинг, возложили цветы к стеле Героям Великой Отечественной войны и продемонстрировали приемы рукопашного боя. Скоро десантники отправятся дальше по своему маршруту. За неполные две недели им предстоит преодолеть около 2 тысяч километров и посетить несколько городов. Сверхдальний марш-бросок приурочен к 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU