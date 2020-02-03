2020-02-03T21:21:44+03:00
Общество

Прошли 240 км: десантники на лыжах добрались из Ульяновска в Самару

Военные посвятили марш-бросок 75-летию Победы и годовщине образования ВДВ
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
Изменить размер текста:

В Самару прибыли десантники ульяновского соединения ВДВ. Они совершили пеший марш-бросок из Ульяновска в столицу 63 региона. За время пути, в который военные отправились 1 февраля, они преодолели 240 км.

- Маршрут в основном проходил по реке Волге в непростых условиях. Основную часть пути десантники передвигались на лыжах, а на наиболее опасных участках и где не было снежного покрова — шли пешком. В состав команды вошли лучшие военнослужащие разведывательной роты 31 бригады ВДВ, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В Самаре военные посетили парк Победы, где они провели торжественный митинг, возложили цветы к стеле Героям Великой Отечественной войны и продемонстрировали приемы рукопашного боя. Скоро десантники отправятся дальше по своему маршруту. За неполные две недели им предстоит преодолеть около 2 тысяч километров и посетить несколько городов. Сверхдальний марш-бросок приурочен к 75-летию Великой Победы и 90-летию образования ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области селянина будут судить за то, что вместе с братом похитил обидчика отца
Прошли 240 км: десантники на лыжах добрались из Ульяновска в Самару
Депутат Евгений Серпер высоко оценил работу самарских властей по решению демографической проблемы
Был пьян и набросился на кондуктора: в ТТУ Самары объяснили, как пассажир трамвая оказался в больнице
Политолог Дмитрий Орлов: "Руководство Самарской области активно строит мосты между властью и обществом"
В Самаре оборванные провода остановили движение трамваев на улице Демократической
Берегитесь гололеда: в Самаре к концу недели ожидается похолодание
Дмитрий Азаров предложил создать самарскую единую соцкарту и приложение к ней
Следователи займутся делом сироты, которого хотели заставить платить долги за бросившую его мать
Двое самарцев-мошенников вымогали "штрафы" за просмотры порно-страниц
В Самарской области в 2020 году откроют еще 13 детских садов
В Жигулевске полицейского заподозрили в попытке сбыть наркотики
"Это перспективный и зрелищный вид спорта": российское регби поддержит группа компаний из Тольятти
В Самаре на набережной устроят чемпионат по метанию снежков
В самарских школах детей будут учить основам семейной жизни
Рожайте, вам помогут: в Самарской области бедным семьям заплатят около 3,8 млрд рублей
В Самаре предприниматель пытался подкупить таможенника за провоз контрафактных автозапчастей
Экс-мэр Самары Олег Фурсов может занять вакантное место в правительстве Ингушетии
В Самаре квартал со старыми двухэтажками в районе ТЦ «Вива Лэнд» хотят застроить высотками
В Самаре четверых молодых людей будут судить за организацию приезда в РФ 700 мигрантов
«Спасибо вам огромное! Сбор закрыт»: Маша Потемкина из Сызрани отправляется на реабилитацию в Санкт-Петербург
«Помню боль и кровь, я снял куртку и лег на асфальт»: самарец простил парня, который трижды ударил его ножом в спину
В Самаре «Гранта» и Volkswagen не разъехались на перекрестке: пострадали две женщины
В Самарастате рассказали, от чего умирают жители региона
Под Сызранью фура с 11 лошадьми опрокинулась в кювет
Коммунальщики вообще работают? На самарских дорогах и тротуарах прокуратура нашла слишком много снега
В центре Самары из-за коммунальной неприятности котлован залило кипятком
На Ново-Садовой "Гранта" сбила пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте