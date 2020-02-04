2020-02-04T08:14:23+03:00
Общество

В Самарской области погода 3 февраля побила 8 температурных и 10 осадочных рекордов

Зима в этом году не перестает удивлять жителей региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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3 февраля в Самарской области выдалось теплым и снежным3 февраля в Самарской области выдалось теплым и снежнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Зима в Самарской области продолжает бить различные рекорды. В понедельник, 3 февраля, в нескольких населенных пунктах региона были перекрыты многолетние показатели по температуре воздуха и количеству осадков.

По данным Приволжского УГМС, абсолютный суточный максимум воздуха вчера был перекрыт в Самаре, Челно-Вершинах, Тольятти, Сызрани, Серноводске, Новодевичье, Клявлино, Кинель-Черкассах, Большой Глушице и в Авангарде. В тройку лидеров по осадкам вошли Самара — 20,1 мм, Клявлино — 18,3 мм и Челоно-Вершины — 12,8 мм. В этих населенных пунктах были побиты рекорды 2015 и 2016 годов. Самый старый рекорд по осадкам был побит в Авангарде — 1930 года.

Что касается температуры воздуха, то она превысила свои многолетние значения в Самаре, АГЛОСе, Кинель-Черкассах, Тольятти, Сызрани, Авангарде, Большой Глушице и Безенчуке. Теплее всего 3 февраля было в Сызрани — 2,6 °С (1980 год), Безенчуке — 2,2 °С (1980 год) и Большой Глушице — 2,1 °С (2000 год). В среднем отклонения от предыдущего максимума температуры воздуха в этих населенных пунктах составило от 0,1°С до 0,9 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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