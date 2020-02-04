2020-02-04T08:27:39+03:00
Происшествия

Людей спускали по пожарной лестнице: в Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек

К счастью, при пожаре никто не пострадал [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло чуть менее часаНа тушение пожара у сотрудников МЧС ушло чуть менее часаФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Вечером в понедельник, 3 февраля, пожарным Сызрани пришлось выезжать на срочный вызов. В доме № 47 на улице Московской загорелась одна из квартир.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:15. По приезду было установлено, что горят домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Из дома в целях безопасности эвакуировали 30 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Людей из горящей квартиры спускали по пожарной леснице Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Людей из горящей квартиры спускали по пожарной лесницеФото: ГУ МЧС России по Самарской области

Потушить пожар сотрудникам оперативного ведомства удалось в 00:05 4 февраля. На месте работали 48 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 8 спецмашин. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.

Эвакуация людей из горящего дома на улице Московской в Сызрани 3.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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