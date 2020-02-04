Людей спускали по пожарной лестнице: в Сызрани из горящего дома эвакуировали 30 человек
Вечером в понедельник, 3 февраля, пожарным Сызрани пришлось выезжать на срочный вызов. В доме № 47 на улице Московской загорелась одна из квартир.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:15. По приезду было установлено, что горят домашние вещи на площади 40 квадратных метров. Из дома в целях безопасности эвакуировали 30 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Людей из горящей квартиры спускали по пожарной лесницеФото: ГУ МЧС России по Самарской области
Потушить пожар сотрудникам оперативного ведомства удалось в 00:05 4 февраля. На месте работали 48 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 8 спецмашин. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.
Эвакуация людей из горящего дома на улице Московской в Сызрани 3.02.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU