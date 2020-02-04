«Коробка храбрости»: самарцы собирают игрушки для детей, оказавшихся в больнице

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:59:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Принять участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости» может каждый житель Самарской губернии. В отделениях самарских больниц контейнеры с игрушками появились в августе прошлого года, и с тех пор не скудеют: ежемесячно волонтеры «досыпают» сюда разнообразной смелости.

- «Коробка храбрости» - проект благотворительного фонда «Клуб добряков». В Пироговке мы пополняем три контейнера – в травмпункте, ожоговом отделении и клинической лаборатории, - рассказала координатор «Клуба добряков» в Самаре Евгения Корнилова. – Отвозим игрушки и в три отделения первой детской больницы – неврологию, хирургию и эндокринологию. Игрушки собираем на фестивалях, в общественных организациях, школах, гимназиях, на предприятиях.

Не каждый предмет подойдет для коробки – это должны быть новые мелкие куколки, машинки, фигурки животных, мячики. Детскую косметику не принимают, как и мягкие игрушки – пылесборники в больницах ни к чему. Помочь детям пройти путь к выздоровлению через тяжелое лечение, сохранить позитивный настрой, способствующие преодолению недугов, может каждый из нас: найти пункты сбора игрушек для «Коробок храбрости» можно на официальном сайте «Клуба добряков».

- Национальный проект “Здравоохранение”, инициированный президентом России Владимиром Путиным, - это не только строительство новых поликлиник и оснащение их современным оборудованием, - считает заведующий травматологическим пунктом больницы им. Пирогова Александр Галочкин. – И не только отношение врачей к пациентам, но и соучастие всего общества. «Важно, чтобы в реализацию национальных проектов включались граждане», - не раз подчеркивал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В акции “Коробка храбрости” могут принять участие все неравнодушные граждане.

ИСТОЧНИК KP.RU